Nokia ist beschuldigt worden, ein Spionagesystem für den Kreml zu bauen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die New York Times hat Einzelheiten ihrer Untersuchung veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass das finnische Unternehmen Nokia eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der russischen Cyberspionage spielte, indem es ein System zum Abhören von Telefongesprächen und zum Abfangen von E-Mails baute.

„In diesem Monat hat Nokia angekündigt, seine Verkäufe in Russland einzustellen, und den Einmarsch in der Ukraine verurteilt. Aber das finnische Unternehmen hat nicht erwähnt, was es zurücklässt: die Hard- und Software, die das mächtigste digitale Überwachungsinstrument der Regierung mit dem größten Telekommunikationsnetz des Landes verbindet“, heißt es in dem Artikel.

Russlands wichtigster Nachrichtendienst, der FSB, verwendet ein Überwachungssystem (SORD), um Telefongespräche abzuhören, E-Mails und Textnachrichten abzufangen und andere Internetkommunikation zu überwachen.

SORD wurde zur Verfolgung von Anhängern des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny eingesetzt. Die Ermittler gaben an, dass das Tool auch Navalnys eigene Telefongespräche abgehört hat.

Nach Unternehmensunterlagen, die der New York Times vorliegen, hat Nokia mehr als fünf Jahre lang Geräte und Dienste für den Anschluss von SORD an den größten russischen Telekommunikationsbetreiber MTS geliefert.

Obwohl Nokia die Technologie zum Abfangen von Nachrichten nicht herstellt, wird in den Dokumenten beschrieben, wie das Unternehmen mit russischen Staatsunternehmen zusammengearbeitet hat, um den Anschluss des SORD-Systems an das MTS-Netz zu planen, zu optimieren und Fehler zu beheben.

Die Dokumente, die den Zeitraum von 2008 bis 2017 abdecken, zeigen, dass Nokia wusste, dass es ein russisches Spionagesystem einführte.

Nokia hat die Echtheit der Dokumente nicht bestritten, sondern erklärt, dass es sich an internationale Standards hält, die von vielen Anbietern wichtiger Netzwerkausrüstung für die staatliche Überwachung verwendet werden.

Das Unternehmen forderte die Regierungen auf, klarere Exportregeln für den Verkauf von Technologie festzulegen, und erklärte, dass es den Einmarsch Russlands in der Ukraine „unmissverständlich verurteilt“.

MTS reagierte nicht auf Anfragen zur Stellungnahme…