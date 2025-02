Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Verstaatlichung des Hotels AmstelSki in Bukowel erlaubt, das dem ehemaligen Leibwächter von Janukowytsch gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Klage des Justizministeriums der Ukraine gegen Wjatscheslaw Zanevskij auf Rückgabe seiner Vermögenswerte für den Staat bestätigt. Dazu gehört auch das AmstelSki-Hotel in Bukovel, berichtet die Website des Justizministeriums: 5 Objekte des geistigen Eigentums, 12 Grundstücke, 2 Wohnungen, 4 Parkplätze, ein Fahrzeug, 10 Waffen und Bargeld in Höhe von 300.000 Hrywnja. Das Justizministerium berichtet, dass Zanevsky ein russischer Armeeoffizier, ehemaliger Leiter des Sicherheitsdienstes von Wiktor Janukowytsch und Eigentümer von 100% der Gesellschaftsrechte der AMSTEL SKI LLC ist, die den Hotelkomplex AmstelSki in Bukovel verwaltet.

Nach Angaben der Agentur organisierte Zanevsky nach Beginn der umfassenden Invasion Sicherheitsmaßnahmen beim Bau von Einrichtungen, die für Russland von strategischer Bedeutung sind, insbesondere beim Bau einer Brücke über den Fluss Kalmius in Mariupol.

Darüber hinaus unterstützte Zanevsky das russische Militär direkt bei der Identifizierung von Mitgliedern der ukrainischen Streitkräfte, Teilnehmern der Anti-Terror-Operation und anderen ukrainischen Patrioten in den vorübergehend besetzten Gebieten. Zur Erinnerung: Im August 2024 reichte das Justizministerium beim Obersten Anti-Korruptions-Gericht eine Sanktionsklage gegen Wjatscheslaw Zanevsky ein, einen ehemaligen Leibwächter von Janukowytsch und Eigentümer der Amstel-Ski LLC, die das AmstelSki Hotel in Bukovel betreibt.