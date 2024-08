Operation in Kurschtschina: Die USA haben die Umgruppierung russischer Truppen und den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Pentagon sieht weiterhin „einige Vorstöße“ der ukrainischen Armee und die Verlegung bestimmter Formationen der Russischen Föderation.

Der amerikanische Geheimdienst hat auf dem Territorium der Region Kursk die Verlegung von russischen Militärverbänden registriert. Dies erklärte der Sprecher des Pentagon, Generalmajor Pat Ryder, während eines Briefings am Dienstag, den 20. August.

Er bezeichnete die Zahl dieser russischen Streitkräfte, die in die Region Kursk geschickt wurden, als „gering“.

Er sagte, das US-Verteidigungsministerium registriere Anzeichen dafür, dass Russland „eine kleine Anzahl von Kräften in die Region Kursk verlegt, um auf den Einmarsch der ukrainischen Streitkräfte zu reagieren“.

Er fügte hinzu, dass die US-Seite weiterhin einige Vorstöße der ukrainischen Armee in der Region sieht.

Gleichzeitig gab der Vertreter des Pentagons nicht an, was genau die russischen Streitkräfte in diese Richtung bewegen, ob sie sich von der Front in der Ukraine oder von anderen Regionen auf dem Territorium des Aggressorlandes in die Region Kursk bewegen.

Wir erinnern daran, dass in der Abendzusammenfassung des Generalstabs berichtet wurde, dass die Streitkräfte der Ukraine die Offensive in der Region Kursk fortsetzen.

