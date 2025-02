Ein Ordnungshüter wurde bei einem Plan zur Umgehung der Mobilisierung enttarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Ordnungshüter versprach, den Mann unter Umgehung der Kontrollpunkte direkt zur Grenze zu bringen. Dafür verlangte er 10.000 Dollar.

Das State Bureau of Investigation hat in Wolhynien einen Ordnungshüter aus Luzk enttarnt, der zusammen mit zwei Komplizen für 10.000 Dollar die Überführung von Männern im wehrpflichtigen Alter über die Grenze organisiert hat. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Freitag, den 28. Februar.

Im Januar dieses Jahres traf sich der Wachmann mit einem Bekannten des Wehrpflichtigen, der nach Möglichkeiten suchte, ins Ausland zu reisen. Er versicherte, dass er ihn außerhalb des Grenzübergangs in der Region Wolhynien nach Polen bringen könne.

Die Kosten für diesen Service wurden auf 10.000 Dollar geschätzt. Der Gesetzeshüter versicherte, dass er den Mann unter Umgehung der Kontrollpunkte direkt zur Grenze bringen und ihm beim Überqueren der Grenze helfen würde. der „Kunde“ wurde angewiesen, die notwendigen Dinge zu sammeln und auf das Signal zu warten.

Am 24. Februar wurde ihm mitgeteilt, dass alles für die Überführung bereit sei und ein Treffen in Luzk angesetzt wurde. Dort gab der Kunde dem Komplizen einen Vorschuss von 1000 Dollar. Dann wurde der Mann näher an die Grenze zu Polen gebracht.

Nachdem er den Rest des Geldes – 9.000 Dollar – übergeben hatte, wurden die Polizisten und die Komplizen vom staatlichen Ermittlungsbüro festgenommen.