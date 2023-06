Ordnungskräfte zeigen ein Video von der Rettung von Menschen aus den Trümmern in Kramatorsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der erste stellvertretende Leiter der Patrouillenpolizei, Olexij Biloshytskiy, veröffentlichte am Mittwoch, den 14. Juni, ein Video von Menschen, die nach dem russischen Raketenbeschuss am Dienstag um 5 Uhr morgens in Kramatorsk (Region Donezk) aus den Trümmern gerettet wurden.

Er wies darauf hin, dass bei einem weiteren feindlichen Angriff Dutzende von Häusern zerstört wurden, darunter auch die Häuser der Patrouillenbataillone von Kramatorsk und Slowjansk.

„Infolge eines heimtückischen Terrorakts in Russland wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere verwundet“, so Beloschitzki.

Er fügte hinzu, dass die Rettungsaktion mehrere Stunden gedauert habe.

„Die Besatzung Igor Postaschtschuk, Jewhen Wolocha und Andrej Worontschichin waren die ersten, die am Tatort eintrafen. Sie sind auf dem Video zu sehen, wie sie dabei helfen, die Trümmer der Häuser zu beseitigen und die Menschen zu retten. Dank des koordinierten Einsatzes von Polizei, Rettungskräften, Sanitätern und Nachbarn gelang es uns, eine Frau und einen Mann aus den Trümmern zu ziehen“, so Beloshytskyy.