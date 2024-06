PACE stimmte für die Zahlung von Geld an Ukrainer, die in die Ukraine zurückkehren - Honcharenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Nach dem Ende der Feindseligkeiten werden Ukrainer, die in die Ukraine zurückkehren, finanzielle Unterstützung von europäischen Ländern erhalten können, sagte Gontscharenko

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hat dafür gestimmt, Ukrainern Geld für die Rückkehr in die Ukraine zu zahlen.

Dies gab der Vorsitzende des PACE-Ausschusses für Migration, Flüchtlinge und Vertriebene, der ukrainische Abgeordnete Olexij Hontscharenko, bekannt.

„Das heißt, dass nach dem Ende der Feindseligkeiten die Ukrainer, die in die Ukraine zurückkehren werden, finanzielle Unterstützung von europäischen Ländern erhalten können“, schrieb Honcharenko.

Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) waren bis Ende Februar 2024 mehr als 5,9 Millionen ukrainische Bürger in Europa und mehr als 500.000 außerhalb Europas auf der Flucht. Darüber hinaus gibt es etwa 5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine, so die UN.