Die nächsten sechs Monate werden entscheidend sein - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die nächsten sechs Monate des Krieges der Ukraine mit Russland werden entscheidend sein und noch mehr Anstrengungen als in der Vergangenheit erfordern. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede vor dem Europäischen Rat am Donnerstag, den 15. Dezember.

„Die nächsten sechs Monate werden in vielerlei Hinsicht entscheidend sein für die Konfrontation, die Russland mit dieser Aggression begonnen hat. Aggression gegen die Ukraine und gegen jeden einzelnen von Ihnen, denn Russlands Endziel liegt weit jenseits unserer Grenze und Souveränität. Die nächsten sechs Monate werden uns noch größere Anstrengungen abverlangen als die vergangene Zeit“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte, dass erstens der russische Energieterror in jeder Form besiegt werden müsse.

„Zweitens geht es um die Winterfestigkeit der Ukraine. Ich fordere, dass wir weiterhin alles tun, um die Energieversorgung der Ukrainer aufrechtzuerhalten. Der dritte Aspekt ist die Unterstützung der Verteidigung. Sie darf nicht weniger als sechs Monate zurückliegen. Wir brauchen mehr moderne Waffen, mehr Nachschub. Die vierte ist die Diplomatie“, sagte Selenskyj.

Der Staatschef rief auch die Verbündeten auf, die ukrainische Friedensformel zu unterstützen.

„Und die fünfte ist für die nächsten sechs Monate. Eine wertvolle Aufgabe… Ich glaube, dass alles, was ich heute betont habe, umgesetzt werden wird. Denn für die Ukraine und für Europa ist nichts unmöglich, wenn wir zusammen sind. Wir werden jeden Terror besiegen, wir werden jede unserer gemeinsamen Aufgaben umsetzen“, fasste Selenskyj zusammen.