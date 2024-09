"Panzer auf Panzer ist eine schreckliche Kraft": Die Geschichte von Bulat, der in der Region Luhansk kämpfte: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der 27-jährige Olexander Vozniuk, Rufname „Bulat“, ist ein Stabsfeldwebel aus der Region Schytomyr mit sechs Jahren Kampferfahrung. Er kämpfte für Sievierodonetsk. Er hat eine Frau und zwei Kinder. Er erzählte seine Geschichte Suspilne Donbass

Am 14. September begeht die Ukraine den Tag der Panzertruppen.

Er nahm an den Kämpfen in den Regionen Charkiw, Donezk und Luhansk teil, darunter auch an der Schlacht um Sievierodonetsk. Für eine der Schlachten wurde er mit dem Orden für Tapferkeit ausgezeichnet. Derzeit kämpft Bulat im Bachmut-Sektor. Zu Hause warten seine Frau und zwei Söhne auf ihn, von denen Olexander den jüngeren scherzhaft „Bulatik“ nennt – das Baby ist 5 Monate alt.

Der Soldat erzählte Suspilne Donbass von seiner ersten Schlacht, von Panzer-„Duellen“, seiner schweren Verletzung und seiner Rückkehr zur Armee.