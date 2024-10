Die Partisanen haben die russischen Stützpunkte in der Nähe von Mariupol vom Stromnetz getrennt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vorübergehend besetzten Urzuf des Bezirks Mariupol haben Guerillas einen Transformator verbrannt, der die Russen mit Strom, Kommunikation und REBs versorgte. Dies wird im Telegramkanal des Widerstands am Montag, den 21. Oktober, berichtet.

„Ab heute sind die Russen offen für Glückwünsche, allerdings ohne Internet und Mobiltelefone. Eine gute Gelegenheit, die Russen an einem Sonntagabend zu fragen, was mit der Hlebala los ist. Also, verweigern Sie sich nicht!“, forderten die Partisanen.

Zuvor hatte der Widerstand den Transformator an der Eisenbahnlinie in Mariupol zerstört.

Wir werden daran erinnern, dass in Mariupol auch eine Explosion mit einem Epizentrum im Bezirk Left-bank zu hören war. Danach verschwanden das Internet und die mobile Kommunikation Phoenix.

Zuvor hatte das Bürgermeisteramt von Mariupol mitgeteilt, dass die Angreifer neue Befestigungen entlang der Autobahn Mariupol – Donezk auf dem Abschnitt bauen, wo die Straße vom Dorf Granitnoje an die Autobahn anschließt.