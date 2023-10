Partisanen haben das Verschwinden von mobilisierten Russen auf der Krim gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es wurden mehrere Fälle des Verschwindens von mobilisierten Russen auf der Krim gemeldet. Dies wird von der Guerillabewegung Atesh berichtet.

Es wird festgestellt, dass in der Stadt Dschankoj Einheiten der Militärpolizei eingetroffen sind, um die Sicherheit des Personals der Invasoren zu gewährleisten.

„Dies ist auf das Verschwinden des Militärs in der Stadt zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden alle russischen Militärangehörigen gezwungen, sich in Gruppen in der Stadt zu bewegen“, bemerken die Guerillas.

Außerdem wurde die Ankunft einer neuen Gruppe von Mobilisierten in Dschankoj registriert.

Nach Angaben von ATESH werden die Mobilisierten nicht verpflegt und „einfach nicht als Menschen betrachtet“.

Wir werden daran erinnern, dass die Guerilla auf der Krim alte Ausrüstung der Russischen Föderation demontiert hat.