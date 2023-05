Partisanen sprengen Bahngleise in der Region Luhansk - RVA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Guerillas sprengen Bahngleise in der Region Luhansk – RVA. In den von Russland besetzten Gebieten der Region Luhansk sprengen Guerillas Bahngleise und verteilen Propagandamaterial.

Der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Sjewjerodonezk, Roman Wlasenko, sagte in einem TV-Marathon: „Es gibt eine Partisanenbewegung, die vielleicht nicht so aktiv ist, wie wir es uns wünschen würden.

Aber es gibt Fälle, in denen Eisenbahnschienen untergraben werden, es gibt Fälle, in denen Propagandamaterial verteilt wird, in denen die Besatzungsbehörden und das russische Militär mit Aufschriften und Fahnen bedrängt werden, und die Hauptsache ist, dass die Streitkräfte der Ukraine über die Bewegung und den Standort von Einheiten, militärischer Ausrüstung und Lagern der Besatzungsarmee informiert werden“, sagte Wlasenko. Ihm zufolge geht die Mobilisierungs- und Einberufungskampagne in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk weiter, in deren Verlauf versucht wird, ukrainische Soldaten anzuwerben.