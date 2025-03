Das Pentagon bereitet eine Berufung gegen das Verbot des Dienstes von Transgender-Personen in der Armee vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Dokument die verfassungsmäßigen Rechte der Soldaten verletzen könnte.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will in Berufung gehen, weil das Gericht das Dekret von Präsident Donald Trump über das Verbot des Dienstes von Transgender-Personen in der Armee blockiert hat. Dies geht aus einer Nachricht in seinem X-Account hervor.

„Wir gehen gegen diese Entscheidung in Berufung und wir werden gewinnen“, schrieb er.

Ein Bezirksgericht in Washington hat am 18. März Trumps Durchführungsverordnung, die Transgender-Personen den Dienst in der US-Armee verbietet, ausgesetzt.

Die Richterin stellte fest, dass das Dokument die verfassungsmäßigen Rechte von Militärangehörigen verletzen könnte. Sie verschob die Umsetzung ihrer Entscheidung um drei Tage, um der Trump-Regierung die Möglichkeit zu geben, in Berufung zu gehen.

„Das Gericht weiß, dass diese Schlussfolgerung zu hitzigen öffentlichen Debatten und Einsprüchen führen wird. In einer gesunden Demokratie sind beide Ergebnisse positiv. Wir müssen uns jedoch alle einig sein, dass jeder Mensch, der dem Ruf zum Dienst gefolgt ist, unsere Dankbarkeit und unseren Respekt verdient“, sagte sie.

Erinnern Sie sich, Ende Februar wurde in den amerikanischen Medien bekannt, dass die Trump-Administration plant, Transgender-Soldaten zu entlassen.