Pentagon: US-Hilfe half bei der Verlangsamung der russischen Offensive in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Pentagon erklärte, die US-Hilfe habe es den ukrainischen Streitkräften ermöglicht, die Offensive der russischen Truppen in der Region Charkiw zu verlangsamen und einen starken Halt an der Verteidigungslinie zu gewährleisten

Dank der US-Hilfe konnten die ukrainischen Streitkräfte die Offensive der russischen Truppen in der Region Charkiw verlangsamen und die Verteidigungslinie festigen.

Das sagte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder bei einem Briefing auf die Frage, ob die neuen Waffenlieferungen an die Ukraine die Lage an der Front verändern.

„Ich würde sagen, ja. Die Russen haben ihren Vormarsch in der Nähe von Charkiw wirklich verlangsamt. Das zeigt, dass die Ukrainer die Frontlinie weiterhin halten können und dass die amerikanische Hilfe sie erreicht hat“, sagte er.

Ryder fügte hinzu, dass es noch viel mehr zu tun gibt, um der Ukraine zu helfen, aber wir werden dies auch weiterhin tun.

Der Pentagon-Sprecher erinnerte auch daran, dass in dieser Woche in Brüssel ein reguläres Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe im Ramstein-Format stattfinden wird. Die Teilnehmer werden diese Fragen im Detail besprechen.

Am 1. Juni kündigte US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankreich ein neues Militärhilfepaket an. Das Paket umfasst Waffen im Wert von 225 Millionen Dollar. Das Pentagon teilte mit, dass das neue Paket Raketen für das Hawk-Boden-Luft-Raketensystem, Munition für HIMARS, 155 mm Haubitzen und Artilleriegranaten umfassen würde.