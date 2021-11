Persönliche Fotos gestohlen, gedemütigt und erpresst: Ukrainischer Soldat wird wegen seiner Homosexualität verfolgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Saporischschja verfolgen Vertragssoldaten einen Kameraden, Vlad Matveev, weil er schwul ist. Die Jungs stahlen persönliche Fotos vom Telefon des Soldaten, woraufhin sie begannen, ihn zu erpressen und damit zu drohen, ihn zu töten. Die Website Segodnya hat alle Einzelheiten des Vorfalls herausgefunden.

Vlad ist ein 23-jähriger Soldat, der seit 2,5 Jahren bei den ukrainischen Streitkräften in der Region Odessa unter Vertrag steht. Vor vier Monaten wurde er zum Kampfeinsatz in die Region Saporischschja entsandt, wo sich der Vorfall ereignete. Der Mann schrieb einen Bericht und erzählte von den Drohungen, aber es gab keine Hilfe von der Führung.Vlad Matveev dient seit mehr als 2 Jahren unter Vertrag bei den Streitkräften der Ukraine.

Er bat um das Telefon, um anzurufen, aber das Foto wurde gestohlen

Wie Wiktor Pilipenko, Leiter der Nichtregierungsorganisation Ukrainian LGBT Military for Equal Rights, gegenüber Segodnya erklärte, ereignete sich der Vorfall am 14. November. Einer seiner Kameraden bat ihn um sein Telefon, um seine Verwandten anzurufen, doch Vlad wurde bald darauf in einen Raum gerufen, in dem sich sechs weitere Soldaten befanden. Sie zeigten Fotos von seinem Handy, gestohlene Screenshots von Korrespondenz, aus denen hervorging, dass er schwul war: „Sie haben ihn tatsächlich in ein Zimmer gesperrt, ihn bedroht und gesagt: ‚Du weißt, was sie mit F*ckern in der Armee machen‘ und so weiter“, sagte Wiktor Pilipenko.

Sie verlangten eine „Lichtung“ für sein Schweigen

Um Zeit zu gewinnen und die Soldaten dazu zu bringen, ihn gehen zu lassen, schlug Vlad vor, dass die Soldaten „eine Lichtung für sie machen“. Seine Mitstreiter machten ihm eine Liste mit Lebensmitteln. Das Opfer ging daraufhin zu seinen Vorgesetzten und schrieb einen Bericht mit all seinen Beschwerden. Als der Stabschef davon erfuhr, ordnete er an, alle Telefone der Wehrpflichtigen wegzunehmen, weil sie kompromittierende Informationen über mich enthielten. Der Batteriekommandant tat dies, aber sobald der Stabschef ging, gab er die Telefone zurück. Danach haben mich sechs Wehrpflichtige aus meiner Batterie bei der abendlichen Inspektion vor dem gesamten Bataillon als F*cker bezeichnet, und am nächsten Tag – bei der Morgenaufstellung“, so Vlad in einem Kommentar gegenüber zmina.info.

Der Skandal hat die Ministerin erreicht

Die ukrainische Ombudsfrau, Ljudmyla Denissowa, sagte, sie habe bereits Kenntnis von den Schikanen in der Militäreinheit. Sie wies darauf hin, dass nach den Artikeln 3 und 68 der ukrainischen Verfassung die Person, ihr Leben und ihre Gesundheit, ihre Ehre und Würde, ihre Unverletzlichkeit und ihre Sicherheit als höchster gesellschaftlicher Wert in der Ukraine anerkannt werden. Denyssowa forderte den ukrainischen Verteidigungsminister auf, die offizielle Untersuchung des Vorfalls persönlich zu leiten…