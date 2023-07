Podoljak reagiert auf Äußerung des italienischen Verteidigungsministers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Berater des Chefs des Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, hat auf die Äußerungen des italienischen Verteidigungsministers Guido Crozeto reagiert, der sagte, dass ein politisches und nicht ein militärisches Ende des Krieges in der Ukraine möglich sei.

In einem Interview mit dem Corriere della Sera sprach Minister Crozeto von einer angeblichen „Pattsituation“ an der Front in der Ukraine, die ihn über den langfristigen Zeitplan für die Beendigung des Krieges zweifeln lasse.

„Die ukrainische Gegenoffensive, die einige von uns erwartet hatten, ist auf eine Reihe von Schwierigkeiten gestoßen. Die russischen Schützengräben erschweren die Offensive. Es könnte also eine politische Entscheidung geben, die über das Ende des Konflikts entscheidet“, sagte er.

Mychajlo Podoljak kommentierte diese Aussage mit den Worten, dass der Minister in der Tat Recht habe, wenn er von der Notwendigkeit einer „politischen Entscheidung“ spreche.

„Diese Entscheidung ist sehr einfach und bekannt: 1. die Entscheidung, die Bereitstellung von Luftfahrzeugen, einschließlich der F-16, für die Ukraine freizugeben. 2. Die Entscheidung, den Transfer von Langstreckenraketen freizugeben. 3. Die Entscheidung, die Lieferung von modernen Raketenabwehr- und Luftabwehrsystemen zu erhöhen“, sagte der Berater des Chefs des Präsidialamtes.

Er betonte, dass die Russen militärisch aus der Ukraine vertrieben werden müssen und die russische Invasion scheitern muss.

„Jedes andere ‚politische‘ Ergebnis wird den Zusammenbruch des Systems der globalen Sicherheitsordnung und den Triumph der blutigen Kannibalen auf der ganzen Welt bedeuten“, so Podoljak.