Podoljak: Russland hat eine anti-europäische Front eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch die Umrechnung der Gaszahlungen in Rubel hat Russland eine antieuropäische Front eröffnet, so Michail Podoljak, Berater des Präsidenten, in einer Stellungnahme.

„Die Russische Föderation hat eine anti-europäische Front eröffnet. Finanzen. Putin hat die Umstellung der Gaszahlungen auf Rubel und die Ablehnung von Dollar und Euro angekündigt, was zu Betriebsstörungen und Druck auf die öffentliche Meinung führen wird. Dies ist der zweite Schritt zur Eskalation. Die erste ist die Drohung, Euro-Logistikzentren anzugreifen, die der Ukraine helfen“, twitterte Podoljak am Mittwoch, den 23. März.

Ihm zufolge sind die Sanktionen die größte Angst Russlands.

„Das ist ihre größte Angst (abgesehen von den effektiven Aktionen, die den ukrainischen Streitkräften noch mehr Angst machen). Um die Auswirkungen der verheerenden Sanktionspakete irgendwie abzumildern, sucht die russische politische Elite nach asymmetrischen Antworten. Zum Beispiel die Umstellung auf Renminbi oder die Nutzung einiger asiatischer Banken für Massentransaktionen, um Schulden zu bezahlen oder Waren zu kaufen. Oder die Verweigerung der Rückgabe eines fremden Flugzeugs und die anschließende Weitergabe von gestohlenem Eigentum zur Verwendung auf dem heimischen Markt“, so Podoljak.

Er fügte hinzu, dass die Russische Föderation der Ansicht ist, dass die Umstellung auf den Rubel einige Betriebsstörungen im europäischen Energiesystem provozieren und vor dem Hintergrund der Aggression gegen die Ukraine für einen pro-russischen Vergeltungsdruck auf die öffentliche Meinung sorgen würde.

„Das ist natürlich keine Tatsache. Aber die Russen glauben weiterhin hartnäckig an ihre ‚genialen Ideen‘“, fasst Podoljak zusammen…