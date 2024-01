"Podvig": wie man eine selbstlose Tat auf Ukrainisch beschreibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Viele Ukrainer, die ihre Muttersprache sprechen wollen, versuchen, Wörter, die mit der russischen Sprache verwandt sind, aus ihrem Wortschatz zu streichen.

Eines der beliebtesten Wörter ist heute „Heldentat“. Es ist in der russischen Sprache sehr verbreitet und hat sich bereits im ukrainischen Wortschatz bewährt, schreibt nv.

Die moderne ukrainische Sprache ist durch eine gewisse lexikalische und kulturelle Interaktion mit anderen Sprachen, einschließlich des Russischen, gekennzeichnet, und die Verwendung des Wortes „Kunststück“ ist kein Fehler, kann aber diskutiert werden.

Der Begriff „Heldentat“ wird verwendet, um eine wichtige, bedeutsame Handlung, eine heroische und selbstlose Tat zu beschreiben. Er hat seine Wurzeln in der altslawischen Sprache und ist von dem Wort „bewegen“ abgeleitet. Dieses Wort ist im Russischen weit verbreitet, findet sich aber auch in ukrainischen Wörterbüchern, was darauf schließen lässt, dass die Verwendung des Begriffs „Kunststück“ im Ukrainischen korrekt ist.

LESEN SIE MEHR: „Selber schuld“: wie man eine beliebte Redewendung auf Ukrainisch sagt

Es ist jedoch zu beachten, dass „feat“ gewisse Ähnlichkeiten mit der russischen Sprache aufweist. Daher können Sie, wenn Sie möchten, auch andere ukrainische Wörter mit der gleichen oder einer ähnlichen Bedeutung verwenden. Zum Beispiel die folgenden Synonyme:

Leistung

Selbstlose Tat;

Heldentum

Errungenschaften;

Erfolge.