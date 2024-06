Selenskyj unterzeichnet Gesetz über den Status der englischen Sprache

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz Nr. 9432 über den Gebrauch der englischen Sprache in der Ukraine unterzeichnet, das am 4. Juni von der Werchowna Rada verabschiedet wurde.

Dies geht aus den Angaben auf der Seite des Gesetzes auf der Website des Parlaments hervor.

Das Gesetz wurde heute, am 26. Juni, mit der Unterschrift des Präsidenten an die Rada zurückgegeben.

Der Gesetzentwurf sieht die offizielle Anerkennung des Englischen als eine der Sprachen der internationalen Kommunikation in der Ukraine vor.

Er definiert auch die Kategorien von Positionen, für die Kandidaten Englischkenntnisse besitzen müssen.

Im August 2022 hat das Kulturministerium einen Gesetzentwurf über den besonderen Status des Englischen in der Ukraine als Sprache der internationalen Kommunikation ausgearbeitet.

Am 17. Juni 2023 kündigte Ministerpräsident Denys Schmyhal an, dass das Ministerkabinett einen Gesetzentwurf vorbereite, der Englisch als Sprache der internationalen Kommunikation verankern würde.

Im November unterstützte die Rada in erster Lesung den Gesetzentwurf über die Verwendung des Englischen in der Ukraine. Der Vorschlag, englischsprachige Filme in Kinos ohne ukrainische Synchronisation, aber mit Untertiteln zu zeigen, wurde im Sommer nach öffentlicher Kritik aus dem Gesetzentwurf gestrichen.

Am 4. Juni 2024 verabschiedete die Werchowna Rada in zweiter Lesung den Gesetzentwurf Nr. 9432 über die englische Sprache.