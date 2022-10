In Transkarpatien wurde das Zeichen des geografischen Zentrums Europas verunstaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Transkarpatien wurde das Zeichen des geografischen Zentrums Europas, das Ende des XIX Jahrhunderts errichtet wurde, verunstaltet. Der Vorfall wurde von der Journalistin von Ukrinform Tatiana Kogutich auf Facebook gemeldet.

Das Denkmal im Dorf Krugly im Bezirk Rachiw, das eine goldene Inschrift in lateinischer Sprache trug, wurde mit Gips überzogen.

„Im Bezirk Rachiw wurde im Herbst bei Landschaftsbauarbeiten (offenbar) das geografische Zeichen für das Zentrum Europas verbessert. Viele Leute haben Fotos davon – ich habe welche aus meiner Schulzeit. So verschwanden im Zuge der Verbesserung die goldenen Buchstaben in lateinischer Sprache von dem Schild in Delovoe. Sie wurden übermalt! Offensichtlich können die Vollstrecker des Werkes kein Latein – also haben sie beschlossen: Wozu ist es da, wenn es niemand lesen kann?“ – Tatiana schrieb.

Nach dem Skandal in den sozialen Netzwerken wurde die Journalistin von einem Künstler angesprochen, der von der Stadtverwaltung angeboten wurde, die Buchstaben neu zu zeichnen. Er habe sich geweigert, den Auftrag auszuführen, weil zuerst die alte österreichisch-ungarische Inschrift in lateinischer Sprache restauriert werden müsse.

Der Leiter der transkarpatischen regionalen Militärverwaltung, Wiktor Mikita, hat bereits auf den Vorfall reagiert. Er versprach, die verunstaltete Inschrift wiederherzustellen.

„Was die „Verbesserung“ des Zeichens des geografischen Mittelpunkts Europas in Delovoe betrifft, auf dem die historische Inschrift in goldenen Buchstaben in Latein übermalt wurde. Ich werde mich nicht zu der Angemessenheit und Rechtmäßigkeit solcher Maßnahmen äußern. Die regionale Militärverwaltung, die für den Schutz des kulturellen Erbes zuständig ist, ist bereits mit dieser Angelegenheit befasst. Die örtliche Verwaltung, in deren Zuständigkeitsbereich sich das Denkmal befindet, plant bereits Restaurierungsmaßnahmen“, schrieb der Beamte.