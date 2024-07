Polen hat wegen des russischen Beschusses der Ukraine erneut seine Flugzeuge in die Luft geholt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 8. Juli haben die polnischen Streitkräfte ihre Flugzeuge wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine in Alarmbereitschaft versetzt. Sie teilten mit, dass die polnische und verbündete Luftfahrt alle notwendigen Verfahren eingeleitet habe

In der Nacht zum 8. Juli haben die polnischen Streitkräfte wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine Flugzeuge in die Luft geschickt. Sie warnten, dass die beteiligten polnischen und verbündeten Flugzeuge alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet hätten.

Dies teilte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.

„Heute Abend werden intensive Aktivitäten der Langstreckenluftfahrt der Russischen Föderation beobachtet, die im Zusammenhang mit dem Start von Raketenangriffen auf Objekte stehen, die sich unter anderem auf dem westlichen Territorium der Ukraine befinden“, hieß es in der Erklärung. In der Nacht zum 22. Juni dieses Jahres wurden auch polnische Kampfjets wegen eines massiven Angriffs auf die Ukraine aufgebracht.

„Es wurden alle notwendigen Verfahren eingeleitet, um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, und die DO RSZ überwacht die Situation ständig“, hieß es in der Erklärung. In der Nacht zum 8. Juli griff die russische Armee die Ukraine mit Raketen an. Die ukrainische Luftwaffe meldete den Start von vier Tu-95-Flugzeugen auf dem Flugplatz Olenia.

Polen ist nicht das einzige Land, das im Falle einer Bedrohung durch Russland während des Beschusses der Ukraine Kampfflugzeuge aufstellt. Am 7. Juli meldete das rumänische Verteidigungsministerium, dass es zwei F-16-Kampfjets zur Überwachung der Lage entsendet. Der Grund dafür war der Beschuss der Ukraine durch Russland.