Politik des Schismas: Razumkov überrascht über das Thema seines Gesprächs mit Bartholomäus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow traf am Samstag, den 21. August, mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus zusammen. Dem Bericht der Werchowna Rada zufolge gab es keinen Dialog mit dem Priester – nur Rasumkow sprach.

Und der Sprecher der Rada sagte einige seltsame Dinge. „Die Religion ist eine der Grundlagen, auf denen sich die Menschen vereinen können. Wir haben uns immer zu einer Politik der Einigung und der Suche nach Gemeinsamkeiten bekannt und sehen keine Politik der Spaltung. Ich hoffe, dass Ihr Besuch diesen Prozess vorantreiben wird“, zitierte die Parlamentsverwaltung Rasumkow mit den Worten. Erstaunliche Worte, denn es ist der Tomos, den der Patriarch von Konstantinopel der PCU gegeben hat, der die UOC verdrängt und die Spaltung zwischen den Orthodoxen in der Ukraine nur noch verstärkt.

Der ukrainische Parlamentschef hofft auch auf die Unterstützung des Ökumenischen Patriarchen beim Schutz der Rechte der Menschen auf der Krim und im Donbass, die nicht unter der Kontrolle Kiews stehen. Ihm zufolge spielen Kirchen und religiöse Organisationen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung sowohl der Menschen in diesen Gebieten als auch derjenigen, die an der Front dienen.

Darüber hinaus teilte der Redner Bartholomäus mit, dass das ukrainische Parlament die erste Lesung des Gesetzentwurfs über den Militärseelsorgedienst verabschiedet habe, und er sprach auch über den Schutz der Umwelt. „Ich hoffe auf Ihre Unterstützung in der Frage des Umweltschutzes. Heute beginnt die ukrainische Regierung, der Umwelt mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Leider wurde dieser Frage in den vielen Jahren der Unabhängigkeit nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt“, so Rasumkow.

Aber so oder so, und nach den Mitarbeitern der Rada zu urteilen, haben selbst so besonders dringende Themen wie der Seelsorgedienst und die Ökologie den Priester nicht dazu veranlasst, zumindest eine Antwort zu geben.

Der Besuch des Primas des Patriarchats von Konstantinopel in Kiew ist ein großer taktischer Sieg für das Büro von Wolodymyr Zelenski, birgt aber in strategischer Hinsicht viel mehr Risiken, als es auf den ersten Blick scheint. Schließlich geht es hier um den irrationalsten Teil des öffentlichen Lebens – den Glauben. Vesti.ua hat herausgefunden, inwiefern Zelenskyi Gefahr läuft, in die Agenda von Petro Poroschenko abzurutschen (und er handelt zunehmend nach dem Paradigma „Armee, Sprache und Glaube“) und welche Themen Bartholomäus in Kiew ansprechen wird.