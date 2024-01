Ein politischer Gefangener von der Krim ist aus einem Gefängnis in eine Kolonie in Russland verlegt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Geschäftsmann von der Krim, der im Fall der „Gruppe der Roten Garde“ der Hizb ut-Tahrir Arsen Abchairow verurteilt wurde, ist aus dem Jenissei-Gefängnis in der Region Krasnojarsk in eine Hochsicherheitskolonie in der Republik Burjatien verlegt worden. Dies berichtete seine Frau Azize Abchairowa, schreibt Krim-Solidarität.

Das Militärgericht des südlichen Bezirks hat Abchairow zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die ersten zwei Jahre sollte er im Gefängnis verbringen, wobei die Zeit in der Untersuchungshaft berücksichtigt wurde. Die Zeit in der Untersuchungshaftanstalt wurde jedoch nicht auf die Haftstrafe angerechnet, und Arsen verbrachte zwei Jahre im Gefängnis von Krasnojarsk.

Im vergangenen September versuchte Abchairows Verteidigung, gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einzulegen und wies darauf hin, dass Abchairow schon vor langer Zeit aus dem Gefängnis in eine Hochsicherheitskolonie hätte verlegt werden müssen, was jedoch nicht gelang. Arsens Haftzeit in Jenissejsk ist am 12. Januar 2024 abgelaufen.

„Die Teilnehmer der „Krasnogwardejskaja-Gruppe“ wurden am 14. Februar 2019 verhaftet. am 3. November 2020 verurteilte das Militärgericht des südlichen Bezirks die Angeklagten in dem Fall Rustem Emiruseinow zu 17 Jahren Gefängnis, Eskender Abdulganiew zu 12 Jahren und Arsen Abchajew zu 13 Jahren. Allen wurde vorgeworfen, der Hizb-ut Tahrir anzugehören, einer in Russland verbotenen politischen islamischen Partei, die durch eine Entscheidung des russischen Obersten Gerichtshofs im Jahr 2003 auf die Liste der terroristischen Organisationen gesetzt wurde. In der Ukraine und in anderen Ländern der Welt operiert die Organisation ohne Einschränkungen auf der Ebene der nationalen Gesetzgebung“, so Crimean Solidarity.