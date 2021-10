Polizei eröffnet Verfahren wegen Angriffs auf Journalisten Scheme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Kiewer Polizei hat ein Strafverfahren wegen Behinderung der beruflichen Tätigkeit von Journalisten eröffnet. Dies wurde am Dienstag, den 5. Oktober, vom Pressedienst der Metropolitan Police berichtet. Unterdessen erklärte die Ukreximbank, dass die Journalisten versuchten, Bankgeheimnisse auszuspionieren.

Es geht um einen Vorfall, an dem Journalisten des Programms Skhymy beteiligt waren, die berichteten, dass sie in der staatlichen Ukreximbank angegriffen wurden. Nach ihren Angaben rief der Leiter der Bank, Jewhen Metzger, als ihm eine der Fragen nicht gefiel, das Sicherheitspersonal herbei und befahl, die Kameras von den Journalisten wegzunehmen.

„Heute erhielt die Kiewer Polizei über die Sonderleitung 102 eine Meldung des Redakteurs einer der Online-Publikationen, dass ein Filmteam die journalistischen Aktivitäten in den Räumlichkeiten eines Finanzinstituts in der Antonovycha-Straße behindert. Um alle Umstände des Vorfalls zu ermitteln, fuhren Streifeneinheiten und eine Ermittlungsgruppe der Holosiyivskyy-Polizeiabteilung sofort auf den Anruf hin los“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Inspektoren ein Strafverfahren nach Artikel 171 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs – Behinderung der rechtmäßigen beruflichen Tätigkeit von Journalisten – eingeleitet haben.

„Die Strafverfolgungsbehörden führen die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen für eine objektive und unparteiische Voruntersuchung durch“, erklärte die Polizei.

In der Zwischenzeit hat die Ukreximbank ihre eigene Version des Vorfalls veröffentlicht und erklärt, dass der Journalist für den Vorfall verantwortlich war.

Auf der Facebook-Seite der Ukreximbank hieß es, dass der Journalist Kyrylo Ovsyanyy während des Interviews von der vereinbarten Liste der Fragen abwich und nach Informationen fragte, die Bankgeheimnisse enthielten.

„Angesichts dessen sah sich die Pressestelle der Bank gezwungen, das besagte Interview zu verhindern. Ein weiteres Gespräch fand in Form einer inoffiziellen Sitzung statt. Der Journalist wurde gebeten, eine Liste von Fragen zu erstellen, zu denen die Bank im Einklang mit der geltenden ukrainischen Gesetzgebung Auskunft erteilen könnte, und diese an die Bank zu senden, damit diese detaillierte Antworten auf diese Fragen vorbereiten kann. Danach verließen der Journalist und der Kameramann das Bankgebäude (mit der gesamten Aufnahme- und Beleuchtungsausrüstung) ohne jegliche Hindernisse“, so der Pressedienst der Bank.

Die Ukreximbank schließt nicht aus, dass sie sich bei den Strafverfolgungsbehörden über den Journalisten beschweren wird.

Im Februar hat die Rada die Verantwortung für Angriffe auf Journalisten verschärft. Die Rada hat die Strafen für die Behinderung ihrer Arbeit verschärft.