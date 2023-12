Die Polizei hat nicht bestätigt, dass Dubynskyy in der Untersuchungshaftanstalt geschlagen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gesetzeshüter haben keine Bestätigung dafür gefunden, dass der Abgeordnete Olexander Dubynskyy in der Untersuchungshaftanstalt verletzt wurde. Dies teilte die Polizei in Kiew am 3. Dezember auf der Grundlage der Ergebnisse der Inspektion mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei in Kiew einen Bericht des Anwalts erhalten hat, dass sein Mandant, der Volksabgeordnete, der zuvor vom Sicherheitsdienst der Ukraine wegen des Verdachts auf Hochverrat inhaftiert worden war, während seines Aufenthalts im Untersuchungsgefängnis zwei Tage lang körperliche Schäden verursacht hat.

„Eine Ermittlungsgruppe der Polizei von Kiew ist in der Justizvollzugsanstalt eingetroffen, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Nach den Ergebnissen der Überprüfung, gerichtsmedizinische Untersuchung Informationen in der Nachricht nicht bestätigt wurde“, liest die Erklärung.

Zur gleichen Zeit erschien im Telegram-Kanal Dubinsky eine Nachricht, dass der Leiter der Haftanstalt angeblich beschlossen habe, den Abgeordneten in eine Einzelzelle mit Videoüberwachung zu verlegen.

Es wird auch behauptet, dass eine gerichtsmedizinische Untersuchung „nicht mit ihm durchgeführt wurde, weil Dubinskyy nicht aus dem Untersuchungsgefängnis herausgenommen werden durfte“.