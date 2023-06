Die Polizei rettete eine Frau und ihre Kinder vom Dach eines Hauses im besetzten Oleschky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beamten der Nationalen Polizei ist es gelungen, eine Frau und zwei Kinder aus der besetzten Stadt Oleschky in der Region Cherson zu evakuieren, die darum bettelten, vom Dach eines überfluteten Hauses gerettet zu werden. Dies teilte die Nationale Polizei in der Nacht zum Donnerstag, 8. Juni, mit.

„Ein Video, das eine Frau mit zwei Kindern zeigt, die auf dem Dach eines Hauses in der besetzten Stadt Oleschky in der Region Cherson um Rettung bettelt, ist im Netz aufgetaucht“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kämpfer einer der Artilleriebrigaden der Streitkräfte der Ukraine, die die Ukraine in südlicher Richtung verteidigen, bei einem Drohnenflug eine Frau mit zwei Kindern auf dem Dach eines Hauses im vorübergehend besetzten Oleschky entdeckt haben.

Es wurde sofort beschlossen, Wege zu finden, um die Familie zu evakuieren.

„Und wir – es gelang. Die Frau und ihre Kinder wurden evakuiert, und alle notwendige Hilfe wurde geleistet. Jetzt sind sie an einem sicheren Ort“, sagte die Nationale Polizei.

Wie es gelang, die Opfer aus dem überfluteten besetzten Gebiet zu evakuieren, wurde nicht mitgeteilt.

Zuvor waren neue Satellitenbilder des überfluteten Gebiets, insbesondere von Oleshek, im Internet aufgetaucht.

