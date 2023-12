Die Polizei zeigte den Angriff der "Shaheds" auf das Krankenhaus bei Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben in der Nacht zum Samstag, den 16. Dezember, mit iranischen Angriffsdrohnen ein Krankenhaus im Dorf Stepanovka bei Cherson angegriffen. Der Moment des Angriffs wurde auf Video festgehalten, sagte der stellvertretende Leiter der Abteilung der Patrouillenpolizei in Kiew Olexij Beloshitsky.

Zum Zeitpunkt des Einschlags befanden sich im Krankenhaus „Shahid“ Streifenpolizisten und Krankenhauspersonal. Als Folge des Beschusses wurde ein Dienstfahrzeug beschädigt. Keiner der Polizisten wurde verletzt.

Bei der Evakuierung von Patienten in den Luftschutzkeller wurde jedoch ein Arzt verletzt. Bei ihm wurde ein Explosionstrauma und eine Schusswunde am Schienbein diagnostiziert.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Russen in dieser Nacht Cherson und die Region beschossen haben. Der Feind setzte sowohl Artillerie als auch Angriffsdrohnen ein. In Cherson gab es einen Treffer in der Nähe einer Infrastruktureinrichtung, wobei Räumlichkeiten beschädigt wurden. Zwei Männer wurden verwundet.

Auch „Shaheds“ griffen die Siedlung Darievka an. Dort wurden keine Opfer gemeldet.