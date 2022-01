Poroschenko hat seine Rückkehr in die Ukraine bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der fünfte Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, hat angekündigt, dass er am Montag, den 17. Januar, in die Ukraine zurückkehren wird. Dies sagte er in einer Videobotschaft, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

„Herr Selenskyj, schlechte Nachrichten für Sie: Ich fliege am 17. Januar um 09:10 Uhr von Warschau zurück in die Ukraine. Sicherlich nicht, um Sie zu verteidigen, Sie sind es nicht wert. Aber um die Ukraine zu verteidigen“, sagte Poroschenko ausdrücklich.

Poroschenko verglich die Ereignisse in Kasachstan mit dem Einmarsch der UdSSR in Ungarn und der Tschechoslowakei.

Der Fünfte Präsident erklärte, die Ukraine müsse sich heute sowohl gegen eine militärische Invasion als auch gegen den russischen Einfluss verteidigen und brauche ein entschlossenes und gemeinsames Vorgehen…