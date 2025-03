Der Präsident äußerte sich zu den Gesprächen in Riyadh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unser Team arbeitet absolut konstruktiv, die Gespräche sind sehr nützlich, sagte das ukrainische Staatsoberhaupt.

Verteidigungsminister Rustem Umjerow berichtete dem Staatsoberhaupt über die konstruktive Arbeit des ukrainischen Teams bei den Gesprächen in Saudi-Arabien. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 23. März, in einer abendlichen Videobotschaft mit.

Dies ist das zweite Treffen des ukrainischen und des amerikanischen Teams in Saudi-Arabien, diesmal auf einer eher technischen Ebene – ukrainisches Militär, ukrainische Diplomaten, Vertreter des Energieministeriums der Ukraine.

„Ich habe gerade mit Rustem Umjerow gesprochen – er hat mir über das Treffen und den Fortschritt der Verhandlungen berichtet. Unser Team arbeitet absolut konstruktiv, das Gespräch ist sehr nützlich“, stellte Selenskyj fest.

Die Arbeit der Delegationen ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

„Doch was auch immer wir jetzt mit unseren Partnern besprechen, wir müssen Putin zu dem wirklichen Befehl drängen, die Streiks zu beenden: wer diesen Krieg gebracht hat, der sollte ihn zurücknehmen“, betonte der Präsident.

Wir erinnern daran, dass am 23. März in Saudi-Arabien das Treffen zwischen der ukrainischen und der US-amerikanischen Delegation begonnen hat.