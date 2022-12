Der Präsident hat die Pläne des Feindes im Osten offengelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat die Idee, den Donbass zu erobern, nicht aufgegeben und hat sich vorgenommen, dies bis zum neuen Jahr zu tun. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache am Donnerstag, den 29. Dezember.

Laut Selenskyj befinden sich die heißesten Gebiete an der Front in der Region Donezk.

„Am akutesten sind Bachmut, Soledar, die gesamte Linie in der Region Donezk. Der Feind hat die verrückte Idee, den Donbass zu erobern, nicht aufgegeben… Jetzt richten sie ihr Augenmerk auf das neue Jahr“, sagte Selenskyj.

Er wies auch darauf hin, dass die Regierung auf einen Sieg hinarbeitet.

„Trotz aller Schläge arbeitet der Staat täglich. Das Büro, das Kabinett – alle sind am Arbeiten. Ich hatte heute insbesondere zwei wichtige Treffen, ein wirtschaftliches und ein verteidigungspolitisches. Wir arbeiten daran, dass unsere Verteidiger mehr Möglichkeiten, mehr Waffen und mehr Drohnen haben“, sagte er.

Er dankte dem ukrainischen Militär, das „seit einem Monat den Invasoren beweist, dass wir es sind, die auf unserem Boden Ziele setzen und erreichen werden“.

„Danke an alle, die den ukrainischen Donbass verteidigen! An alle, die unsere Region Charkiw verteidigen! An alle, die unseren Süden halten! Wer schützt unsere Grenze…. Und übrigens, vielen Dank an die Grenzschützer, die zusammen mit allen Verteidigungskräften den Feind an der Front besiegen. Wir danken den Soldaten der Grenzschutzeinheiten Belgorod-Dnestrowskiy und Mukachevskiy“, sagte Selenskyj.