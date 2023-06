Präsident reagiert auf Angriff auf Kramatorsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den Raketenangriff auf Kramatorsk in der Region Donezk, bei dem vier Menschen getötet und 42 verletzt wurden, darunter ein Kind. Insbesondere sagte der ukrainische Staatschef, dass Russland nach diesem Raketenangriff nur eine Niederlage und ein Tribunal verdiene. Dies sagte er am Dienstag, den 27. Juni, in einer Videobotschaft.

„Mein Beileid an die Familie und Freunde. Zu dieser Stunde sind mehr als 40 Menschen verletzt. Ihnen allen wird Hilfe zuteil. Die Trümmerbeseitigung geht weiter. Jede derartige Manifestation des Terrors beweist uns und der Welt immer wieder aufs Neue, dass Russland für seine Taten nur eines verdient – eine Niederlage und ein Tribunal, faire und legale Prozesse gegen alle russischen Mörder und Terroristen“, so das Staatsoberhaupt.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Angreifer einen gezielten Angriff auf ein Restaurant im Zentrum von Kramatorsk verübten, in dem sich viele Gäste aufhielten.

Nach Angaben der Polizei der Region Donezk setzte das russische Militär bei dem Angriff zunächst zwei Raketen des Systems S-300 ein. Die zweite Rakete schlug in einem Privatunternehmen im Dorf Belenke ein.

Beamte des Staatlichen Katastrophenschutzes und Ordnungskräfte sind weiterhin damit beschäftigt, Schutt und Trümmer von der Baustelle zu entfernen. Möglicherweise befinden sich noch Menschen darunter – die endgültige Zahl der Opfer wird noch ermittelt.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde eine Untersuchung des Raketenangriffs auf Kramatorsk unter der Verfahrensleitung der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk eingeleitet – wegen Verstößen gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1, 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Filmaufnahmen aus den ersten Minuten nach dem Beschuss von Kramatorsk wurden ins Internet gestellt.