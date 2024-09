Die Präsidentin von Litauen, der Ministerpräsident von Lettland und der Präsident des Senats der Tschechischen Republik treffen in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 11. September trafen der litauische Präsident Gitanas Nausėda, der lettische Ministerpräsident Evíka Silinia und der Präsident des Senats der Tschechischen Republik Miloš Vystřil in Kiew ein

Am Mittwoch, den 11. September, sind der litauische Präsident Gitanas Nausėda, die lettische Ministerpräsidentin Evíka Silinia und der Präsident des Senats der Tschechischen Republik Miloš Vystřil in Kiew eingetroffen. Sie werden an dem Gipfel der Krim-Plattform teilnehmen.

Dies gaben die Politiker am Morgen des 11. September in den sozialen Medien bekannt.

„Gerade in Kiew angekommen. Ich bin froh, zurück zu sein und mich mit meinem lieben Freund Wolodymyr Selenskyj in Solidarität mit der Ukraine zu treffen“, schrieb Nauseda und fügte hinzu, dass die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine für den Schutz ihrer Souveränität und territorialen Integrität von entscheidender Bedeutung ist.

„Ich bin wegen des Gipfels der Krim-Plattform nach Kiew gekommen. Im August 2021, auf dem Eröffnungsgipfel der Plattform, sagte ich, dass die Annexion der Krim nicht wie unser München ‚über uns ohne uns‘ sein kann. Damals vertrat ich die Tschechische Republik und betonte, dass wir uns für die Ukraine einsetzen müssen“, schrieb der tschechische Politiker. Er betonte, dass die Entwicklungen seit der russischen Inbesitznahme der Krim zeigen, dass Russland nicht aufhören wird, wenn die Unterstützung der Verbündeten nicht ausreicht.

„Wir müssen auch daran denken, dass Friedensgespräche nicht ohne die Beteiligung der Ukraine stattfinden können und dass die Ergebnisse der Verhandlungen für die Ukraine akzeptabel sein müssen“, sagte Vystříl.

Mehr…