Die Preise für Autogas überstiegen in den größten Tankstellenketten 30 Hrywnja

Am 1. September stiegen die Verbrauchssteuersätze für Benzin von 215,5 Euro auf 242,6 Euro. Die Sätze für Dieselkraftstoff stiegen von 139,5 Euro auf 177,6 Euro. Die Preise für Autogas stiegen von 52 Euro auf 165 Euro.

Der Durchschnittspreis für Flüssiggas in den größten ukrainischen Tankstellennetzen ist in der Woche vom 2. bis 9. September um 1,18 Hrywnja gestiegen – auf 30,13 Hrywnja pro Liter. Dies berichtet die Branchenpublikation enkorr unter Bezugnahme auf die Überwachungsdaten der Consulting Group A-95 am Montag, den 9. September.

Demnach stieg der Durchschnittspreis für Flüssiggas um 1,18 Hrywnja – auf 30,13 Hrywnja pro Liter. Für Analysten war die Dynamik bei Flüssiggas vorhersehbar, das bis Ende September im Preis zu steigen scheint.

Während A-95 Benzin um 8 Kop/Liter auf 56,70 Hrywnja/Liter stieg, stieg A-95+ um 12 Kop/Liter auf 60,36 Hrywnja/Liter.

Der Preis für Dieselkraftstoff stieg um 2 Kop/Liter auf 52,86 Hrywnja/Liter.

Der Unterschied zwischen Premium- und Discount-Ketten blieb konstant: Benzin: 6,35 Hrywnja/Liter; Diesel: 6,45 Hrywnja/Liter; für Gas: der Unterschied verringerte sich um 73 Kop./Liter – auf 1,93 Hrywnja/Liter.

Spitzenreiter bei den niedrigsten Gaspreisen: U.GO, Motto, Avantazh 7, Quorum, Ukrneft: 28,90-29,09 Hrywnja/Liter.

Das Verhältnis von Gaspreis zu Benzin ist von durchschnittlich 50% im August auf fast 54% gestiegen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Werchowna Rada Änderungen am Steuergesetzbuch beschlossen hat, die eine Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoff vorsehen.

