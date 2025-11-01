Die PrivatBank-Anwendung ist fehlgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die PrivatBank-Anwendung hat einen technischen Fehler erlitten. Nutzer klagen über Probleme bei Überweisungen und Zahlungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina mit Bezug auf die PrivatBank.

„Bei der PrivatBank-App ist ein technischer Defekt aufgetreten. Nutzer berichten über Probleme bei Zahlungen und Überweisungen.

Laut dem Pressedienst der Bank arbeitet das technische Team bereits daran, den stabilen Betrieb der Dienste wiederherzustellen.

Die Bank bittet um Verständnis und versprach, über die vollständige Wiederaufnahme der Arbeit zu informieren, sobald die Probleme behoben sind.

„Geht die Überweisung oder Zahlung nicht durch? Wir sehen uns alles an und beheben es. Das technische Team arbeitet daran, alles so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Gelassenheit“, so die Bank in einer Erklärung.

