PrivatBank-Mitarbeiter hat persönliche Daten von Bankkunden "weitergegeben"

Das Bezirksgericht Holosiivskyy in Kiew hat einen Übeltäter verurteilt, der angeboten hatte, persönliche Daten von Bürgern aus den Datenbanken von Regierungsbehörden, PrivatBank und Nova Post zu kaufen. Ein Angestellter eines Finanzinstituts half ihm, an persönliche Daten von Ukrainern zu gelangen. Dies berichtete der Gerichtsreporter am Samstag, den 20. November, mit Bezug auf das Urteil vom 15. November.

Es ist bekannt, dass im Januar dieses Jahres, ein Mann auf Telegram Anzeigen für den Verkauf von Datenbanken der Nationalen Polizei, der State Fiscal Service, der Main Service Center des Innenministeriums der Ukraine, der Staatliche Migrationsdienst der Ukraine, der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine, PJSC CB PrivatBank, LLC Novaya Posta.

Um an diese Daten zu gelangen, nahm der Beschuldigte über einen gemeinsamen Bekannten Kontakt mit dem stellvertretenden Leiter der VIP-Kundenbetreuung der PrivatBank auf. Der Mann bot dem Bankangestellten an, Kundeninformationen zu kopieren und ihm gegen ein Entgelt zu übermitteln.

In den Monaten Januar und Februar fotografierte und übermittelte die Frau die Daten von 15 Bankkunden: Name, Geburtsdatum und -ort, Meldeort und weitere Adressen, Telefonnummer des Kunden, Kopien von Dokumenten, Passdaten, Kundendiensthistorie, Informationen über die finanzielle Lage des Kunden, Geldbewegungen und Gegenparteien.

In diesem Zeitraum erhielt die Bankangestellte 26550 Hrywnja für ihre Dienste.

Sie stellte den Täter auch dem Leiter der Bankensicherheitsabteilung der PrivatBank vor, dem der Beschuldigte ebenfalls anbot, die Daten der Kunden der Bank „durchsickern“ zu lassen.

Der Mann bot ihm an, ihn dauerhaft zu bezahlen für: einen Fragebogen für Bankkunden – 300 Hrywnja, einen Kontoauszug – 600 Hrywnja, und eingescannte Kopien von Dokumenten – 400 Hrywnja.

„Dieser Bankangestellte war jedoch bereits von den Strafverfolgungsbehörden um vertrauliche Zusammenarbeit gebeten worden und nahm das Angebot an, um den Verbrecher zu dokumentieren“, heißt es in dem Bericht.

Der Mann und die beteiligten Personen wurden festgenommen.

Während der Gerichtsverhandlung legte der Angeklagte ein Geständnis ab und zeigte Reue. Der Angeklagte bestätigte, dass er und seine Kameraden ein Konto eingerichtet und eine Anzeige zum Verkauf von Informationen aufgegeben hatten, woraufhin er sich an einen Bankangestellten wandte, um diese Informationen aus dem System zu kopieren. Die Frau stellte sie dann einem anderen Angestellten vor, der ihn den Gesetzeshütern auslieferte.

Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und einer Geldstrafe von 2 550 Hrywnja verurteilt. Gleichzeitig wurde der Mann mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen…