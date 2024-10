Die PrivatBank wird den Zahlungsverkehr am Sonntagabend einstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Geldautomatennetze, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals der Bank werden ebenfalls nicht funktionieren.

In der Nacht zum Sonntag wird die PrivatBank routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen. Daher werden keine Kartenzahlungen möglich sein, berichtete der Pressedienst des Finanzinstituts am Samstag, den 19. Oktober.

„Während der Arbeiten am 20. Oktober ab 00:00 Uhr und bis 07:00 Uhr morgens wird die Bank den Betrieb mit Zahlungskarten und Kundenzahlungen in Privat24 für Privatpersonen vorübergehend aussetzen. Eine ähnliche „Auszeit“ wird auch für das Netzwerk der Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals der Bank gelten, heißt es in der Mitteilung.

Die Bank warnte ihre Kunden, dass sie besser Privat24 oder das bargeldlose Zahlungsnetzwerk vor Beginn der technischen Arbeiten nutzen sollten.

Anfang Oktober wurde ein neuer Vorstandsvorsitzender der Privatbank gewählt. Mikael Börknert, der zuvor das Bankgeschäft der Swedbank leitete, wurde gewählt.