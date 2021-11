Ukrgasbank unterzeichnet Verträge mit VAE-Bank über 35 Mio. $

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die staatliche Ukrgasbank hat ihre ersten strukturierten Handelsfinanzierungsverträge mit der größten Privatbank der VAE, der Mashreq Bank, unterzeichnet. Dies wurde am Vortag vom Pressedienst des ukrainischen Finanzinstituts bekannt gegeben.

Es wird angegeben, dass sich der Betrag der Transaktionen auf etwa 35 Mio. $ für bis zu 60 Tage beläuft.

„Das bedeutet, dass die Ukraine Erdölprodukte zur Weiterverarbeitung und zum Export von Fertigprodukten importieren wird“, erklärte die Bank.

Außerdem betonte die UkrHazBank, dass die Vereinbarung von der International Finance Corporation unterstützt wurde und die Mashreq Bank als bestätigende Bank fungierte.

Die Mashreq Bank ist die größte Privatbank in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hat Niederlassungen in London, Hongkong und New York.

„Die Bank sieht bedeutende Perspektiven auf dem ukrainischen Markt, und wir hoffen unsererseits auf eine fruchtbare Zusammenarbeit“, resümierte die Ukrgasbank.