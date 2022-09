Wechselkurs vom 15. September: Die Hrywnja hat sich abgeschwächt und nähert sich 42 pro Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Bargeld Hrywnja am Donnerstag, 15. September, deutlich geschwächt auf dem „schwarzen“ Markt – jetzt ist der Wechselkurs schwankt bei 41,76 – 41,94 pro Dollar.

Dies ist in den Daten der Website minfin.com.ua, finance.ua angegeben.

Ab 15:10, ist der Dollar-Wechselkurs auf dem schwarzen Markt 41,76 – 41,94 Hrywnja, und am Mittwoch, 14. September, war es bei 41,54 – 41,56 Hrywnja schwanken. Neben der allgemeinen Abschwächung haben sich auch die Wechselkursspannen vergrößert, so dass es viel teurer geworden ist, einen Dollar zu kaufen.

Was den „schwarzen“ Euro-Wechselkurs betrifft, so hat sich die Hrywnja gefestigt und notiert jetzt bei 40,80 – 41,16 Hrywnja. Zum Vergleich: Am Mittwoch schwankte der Kurs bei 40,74 – 41,07 Hrywnja.

Die durchschnittlichen Wechselkurse an den Bankkassen waren wie folgt:

US-Dollar – 41,0 – 41,7 Hrywnja (der Kurs am 14. September – 40,8 – 41,6 Hrywnja);

Euro – 40,35 – 41,3 Hrywnja (der Kurs am 14. September – 40,4 – 41,325 Hrywnja).

Bei den Banken sind die Bargeldkurse wie folgt:

Privatbank – 39,5 – 39,9 Hrywnja;

Oschtschadbank – 39,8 – 39,99 Hrywnja;

Ukreximbank – 39,6 – 39,99 Hrywnja;

Raiffeisen – 41,2 – 41,65 Hrywnja.

Wie für bargeldlose, ist der Kurs für Kartenzahlungen in Banken in Privatbank 37,313 Hrywnja pro Dollar, in Oschad – 37,12 Hrywnja, in Universal Bank (Monobank) – 37,5 Hrywnja.

Wir erinnern Sie daran:

Die Regulierungsbehörde von 9:00 am 21. Juli 2022 angepasst die offizielle Hrywnja Wechselkurs zum US-Dollar um 25% auf 36,5686 Hrywnja / USD

Die Nationalbank hat Devisenbeschränkungen geändert und ab 6. September erlaubt Banken, mehr Geld an die Bevölkerung zu verkaufen…