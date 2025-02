Kolomojskyj hat ein Gerichtsverfahren gegen die Verstaatlichung der Privatbank verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Kassationsgericht des Obersten Gerichtshofs hat die Unmöglichkeit der Rückgabe der staatlichen Privatbank an ihre früheren Eigentümer, darunter Ihor Kolomojskyj, bestätigt, berichtet der Pressedienst der Nationalbank.

So hat das Gericht am 26. Februar 2025 der Kassationsbeschwerde des ehemaligen Miteigentümers des Finanzinstituts, Ihor Kolomojskyj, nicht stattgegeben und die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das das Verfahren zur Anfechtung der Verstaatlichung der PrivatBank eingestellt hat, schreibt die Regulierungsbehörde. Zuvor war bekannt geworden, dass Ihor Kolomojskyj beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt hatte, um die Entscheidung zur Verstaatlichung der PrivatBank für verfassungswidrig zu erklären. Vor der Verstaatlichung besaß Kolomojskyj 41,66% der Aktien der Bank. Im April 2019 entschied das inzwischen aufgelöste Kiewer Bezirksverwaltungsgericht zugunsten von Kolomojskyj und erklärte die Verstaatlichung für rechtswidrig. Im November 2024 bestätigte der Oberste Gerichtshof jedoch die Rechtmäßigkeit der Verstaatlichung der Privatbank und die Unmöglichkeit ihrer Rückgabe an die Ex-Eigentümer. Der Fall war seit fast fünf Jahren in verschiedenen Instanzen anhängig.