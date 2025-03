Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gefangenen sind derzeit in Sicherheit und werden in den Austauschfonds aufgenommen, so die Nationalgarde.

Ukrainische Kämpfer haben bei einem Sondereinsatz an der Frontlinie fünf russische Militärs gefangen genommen. Darüber berichtet die Nationalgarde.

Die Kämpfer der Spezialaufklärungskompanie der Brigade Rote Kalina haben eine erfolgreiche Operation in einer der Richtungen durchgeführt. Die Operation wurde sorgfältig von Spähern geplant, die den genauen Standort des Feindes ermittelt hatten.

Infanterieeinheiten zwangen die Eindringlinge, ihren Widerstand aufzugeben. Die Eindringlinge ergaben sich den Kämpfern der ukrainischen Nationalgarde, nachdem sie die Sinnlosigkeit weiteren Widerstands erkannt hatten.

Die Spezialeinheiten haben ein Video veröffentlicht, das die Gefangennahme der Gefangenen zeigt. Einer der Gefangenen hat nach vorläufigen Angaben einen besonderen Status, der später bekannt gegeben werden wird.

Die Gefangenen sind jetzt in Sicherheit und haben die notwendige medizinische Versorgung und Verpflegung erhalten. Sie werden in den Austauschfonds aufgenommen, der die Rückkehr der ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft erleichtern soll.