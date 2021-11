Prozorro.Sells" zahlte eine Rekordsumme von 57 Millionen Hrywnja an den Staatshaushalt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das staatliche Unternehmen „Prozorro.Sells“ zahlte in den 9 Monaten des Jahres 2021 eine Rekordsumme von 57,3 Millionen Hrywnja an Steuern und Dividenden an den Staatshaushalt.

Dies berichtet der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums.

Davon 8,9 Mio. Hrywnja Gewinnsteuer, 17 Mio. Hrywnja Mehrwertsteuer und 31,4 Mio. Hrywnja Nettogewinn eines staatlichen Unternehmens.

„Zahlungen an den Staatshaushalt in der angegebenen Höhe waren im Finanzplan des Unternehmens für 2021 nicht vorgesehen.

Sie beziehen sich hauptsächlich auf den Erhalt von überplanmäßigen Einnahmen aus der Auktion für den Verkauf eines Teils des Eigentums von Dniprovsky Iron & Steel Integrated Works PJSC als ein einziger Immobilienkomplex. Als Ergebnis dieser Auktion hat Prosorro.Sells bereits 9,2 Mio. Hrywnja an Mehrwertsteuer als Bezahlung für Dienstleistungen als Administrator eines elektronischen Handelssystems und 8,5 Mio. Hrywnja an Einkommensteuer gezahlt“, – erklärte das Ministerium.

Es wurde daran erinnert, dass der Staat, die kommunalen Behörden und die Verkäufer von Eigentum und Vermögenswerten in anderen Bereichen innerhalb von 5 Jahren 55 Milliarden Hrywnja an Einnahmen durch die Aktivitäten des Unternehmens erhalten haben.

Wirtschaftliche Wahrheit.