Putin ändert Strategie im Krieg gegen die Ukraine - britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Führung hat beschlossen, eine größere Kampftruppe für den Krieg gegen die Ukraine aufzustellen. Doch Kremlchef Wladimir Putin geht mit seinem Strategiewechsel ein großes Risiko ein. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium auf Twitter mit.

„Putin geht mehr politische Risiken ein, in der Hoffnung, eine größere Kampftruppe zu schaffen, und entlarvt damit den Mythos, dass sich Russland weder im Krieg noch in einer nationalen Krise befindet“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes fehlt es den russischen Streitkräften in der Ukraine weiterhin an Personal. am 20. September 2022 stimmte die russische Duma für die Änderung eines Gesetzes, mit dem die Strafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften durch Militärangehörige verschärft werden, um Desertion und Verlassen des Landes einzuschränken.

Die russische zivile und militärische Führung war Berichten zufolge in den letzten zwei Wochen erheblichem Druck ausgesetzt. Diese neuen Maßnahmen wurden wahrscheinlich aufgrund der öffentlichen Kritik vorgezogen und stellen eine Weiterentwicklung der russischen Strategie dar.

Wie in einer Zusammenfassung des britischen Verteidigungsministeriums vermerkt, kündigten die Verwaltungen der von Russland besetzten ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja am 20. September ein Referendum über den Beitritt zur Russischen Föderation an.

„Diese Dringlichkeit ist wahrscheinlich auf die Befürchtung einer bevorstehenden ukrainischen Offensive und die Erwartung größerer Sicherheit nach einem formellen Beitritt zu Russland zurückzuführen“, so der Bericht.