Putin und Kim fuhren in einem alten geschmuggelten Mercedes durch Pjöngjang - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Diktatoren standen aus einer etwa 1,5 Meter breiten Luke gelehnt und dann gesellte sich ein Übersetzer zu ihnen, schreibt BILD.

Der russische Diktator Wladimir Putin hat seine Teilnahme an einer „verrückten Propagandashow“ beendet – ein pompöser Besuch in Nordkorea. Das berichtete die russischsprachige Ausgabe der deutschen Boulevardzeitung BILD am Donnerstag, den 20. Juni, auf ihrem Telegram-Kanal.

Die Tatsache, dass die beiden Diktatoren in einem alten geschmuggelten Mercedes-Auto über den Platz von Pjöngjang fuhren, trug zur Kuriosität der Show bei.

„Mercedes S-Klasse W221 in einer verlängerten Version. Solche Autos wurden zwischen 2005 und 2013 in Deutschland hergestellt. Das deutsche Auto wurde illegal in die Demokratische Volksrepublik Korea eingeführt, da internationale Sanktionen die Lieferung von Luxusgütern nach Nordkorea verbieten“, heißt es in dem Bericht.

Das Schiebedach des Autos wurde geöffnet, so dass Putin und Kim aufstanden und sich in eine etwa 1,5 Meter breite Luke hinauslehnten.

Die Situation wurde „noch komischer“, als eine dritte Person – ein Dolmetscher, der den Diktatoren half, sich auszutauschen – hinzukam, heißt es in den Medien.

Erinnern Sie sich, dass Putin eine „strategische Partnerschaft“ mit der DVRK vereinbart hat. Kim Jong-un bekundete seine volle Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine.