Putin zum Getreideabkommen: Lasst es uns beenden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland wird das Getreideabkommen kündigen, wenn sich herausstellt, dass der Seekorridor „für terroristische Angriffe“ genutzt wurde. Dies sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag, den 14. Oktober.

„Wenn sich herausstellt, dass die humanitären Korridore für die Ausfuhr von Getreide für terroristische Anschläge genutzt wurden, wird dies die weitere Nutzung des Korridors in Frage stellen. Lasst uns die Sache abschließen und damit fertig werden, aber wir müssen das erst sicher feststellen“, sagte er.

Putin beklagte, dass die Ukraine nach der Erzielung bestimmter Vereinbarungen in Istanbul und dem Abzug der russischen Truppen aus Kiew ihren Verhandlungswillen verloren habe.

Er wies auch auf die Rolle des türkischen Präsidenten bei den Vereinbarungen mit der Ukraine hin.

„Erdogan war persönlich aktiv an dem Austausch und der Vereinbarung über Getreideexporte beteiligt. Er sprach sich dafür aus, die Getreideströme zu strukturieren und in erster Linie in die ärmsten Länder zu leiten“, sagte Putin.

Am Vortag hatte Russland gedroht, die Verlängerung des Getreideabkommens aus einem anderen Grund abzulehnen – nämlich dann, wenn sich auf russischer Seite nichts tut.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte zuvor erklärt, das Getreideabkommen werde verlängert. Die UNO erwartet eine Verlängerung des Abkommens um ein Jahr…