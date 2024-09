Putin hat die Personalstärke der russischen Streitkräfte erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret zur Erhöhung der Personalstärke der russischen Streitkräfte erlassen, wie am 16. September berichtet wurde. Das letzte Mal war die Personalstärke im Dezember 2023 erhöht worden. Um welche Zahlen es sich handelt

Mit seinem Dekret hat der russische Präsident Wladimir Putin die Personalstärke der russischen Streitkräfte auf 2 Millionen 389 Tausend Menschen erhöht, darunter 1,5 Millionen Militärangehörige.

Dies berichtete RIA Novosti am Montag, den 16. September.

Das Dekret tritt am 1. Dezember in Kraft. Damit hat sich der Gesamtpersonalbestand der russischen Streitkräfte um 180.000 Militärangehörige erhöht.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Personalbestand bei der letzten Erhöhung im Dezember 2023 bei 2.209.130 Personen lag, darunter 1.320.000 Militärangehörige. Damals wurde dies mit der wachsenden Bedrohung durch die Anti-Terror-Operation und der Fortsetzung des Krieges mit der Ukraine begründet.

Zuvor, im August 2022, sechs Monate nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, war die Zahl des Personals der russischen Streitkräfte auf 1.150.628 erhöht worden. Zu diesem Zeitpunkt war in Russland ein Erlass aus dem Jahr 2017 in Kraft, demzufolge die Personalstärke 1.013.628 hätte betragen sollen, eine Zahl, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des umfassenden Krieges relevant war.

Am Morgen des 16. September beliefen sich die gesamten Kampfverluste Russlands seit dem Beginn seiner Großoffensive gegen die Ukraine am 24. Februar auf etwa 634.860 Soldaten. Dies geht aus dem Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.