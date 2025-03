Putins Team versichert, dass "sie keine Energieanlagen in der Ukraine angreifen - wie vereinbart"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Kreml sagt, dass der Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine durch russische Truppen vorübergehend auszusetzen, „in Kraft und wirksam bleibt“.

Quelle: Der Sprecher der russischen Führung, Dmitri Peskow, bei einem Briefing am 21. März, zitiert von der russischen Nachrichtenagentur TASS

Direkte Rede: „Der Befehl des Oberbefehlshabers ist in Kraft und die russischen Streitkräfte sehen im Moment davon ab, die Energieinfrastruktur der Ukraine anzugreifen, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung, die zwischen den Vereinigten Staaten und Russland getroffen wurde.“

Einzelheiten: Peskow betonte, dass die Vereinbarung, dass Moskau und Kiew bestimmte Einrichtungen 30 Tage lang nicht angreifen würden, nur für die Energieinfrastruktur gelte: „Das ist das, worauf man sich geeinigt hat.

Was vorausging: .* ab dem Abend des 20. März griffen die Russen die Ukraine mit 214 Angriffsdrohnen des Typs Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an. 114 Drohnen wurden zerstört, 81 gingen in dem Gebiet verloren.

Am Abend des 20. März schoss die russische Armee Angriffsdrohnen in Richtung Odessa ab, in der Stadt waren Explosionen zu hören und es brachen starke Brände aus. DTEK meldete lokale Notstromausfälle in den Bezirken Prymorskyj, Peresypskyj und Kyjiwskyj von Odessa.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärte, Russland habe die Gasmessstation Sudzha in der Region Kursk mit Artillerie beschossen, um die Ukraine zu diskreditieren, und die Verteidigungskräfte seien nicht daran beteiligt.