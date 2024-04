Die Rada hat ein Gesetz zur Regelung der Arbeit von Hausangestellten verabschiedet: Was es vorsieht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Werchowna Rada hat das Gesetz Nr. 5695 über die Regulierung von Hausangestellten verabschiedet.

Dies teilte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak von der Partei Stimme mit.

Nach Angaben des Abgeordneten haben 231 Volksvertreter das Gesetz unterstützt.

Laut der Erläuterung zu dem Dokument schätzt der Staatliche Statistikdienst die Gesamtzahl der Arbeitnehmer, die Haushalts- und persönliche Dienstleistungen in Familien in der Ukraine erbringen, auf etwa 162.000.

„Trotz der gesetzlichen Regelung der Frage der Ausweitung der Sozialversicherungspflicht auf diese Kategorie von Arbeitnehmern melden die Arbeitgeber diese nicht an und zahlen keine Beiträge für sie“, heißt es in dem Dokument. Daher verfügen sie nicht über ein angemessenes Maß an sozialer Sicherheit und können sich nicht auf die Garantien ihrer Arbeitsrechte verlassen, die die Arbeitsgesetzgebung vorsieht. Außerdem erhalten sie in der Regel keinen fairen Lohn und werden vom Staat nicht vor Diskriminierung, Gewalt und anderen Handlungen geschützt, die ihre Ehre und Würde durch ihre Arbeitgeber verletzen.

Was sieht das Gesetz vor?

Das Gesetz sieht Änderungen des Arbeitsgesetzes vor. Es definiert insbesondere den Begriff der Hausarbeit und der Hausangestellten.

Es wird festgelegt, dass mit Hausangestellten ein schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen werden muss, in dem Folgendes festgelegt wird

die Höhe der Arbeitszeit (mehr als 40 Stunden pro Woche) und der Ruhezeiten

die Bezahlung von Wartezeiten oder Freizeitausgleich für Überstunden

das Verfahren und die Dauer der Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien Tagen.

Der Arbeitsvertrag kann die Möglichkeit vorsehen, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegen Entgelt oder unentgeltlich eine Wohnung zur Verfügung stellt, aber der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, einen Teil des Gehalts für die Nutzung der Wohnung einzubehalten.

Gleichzeitig werden zusätzliche Gründe für die Beendigung eines Arbeitsvertrags mit einer Hausangestellten eingeführt, insbesondere für Handlungen, die das Leben oder die Gesundheit eines Familienmitglieds schädigen oder hätten schädigen können.