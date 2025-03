Die Rada hat Sybiha wegen der Gespräche in Jeddah zu einer Sitzung einberufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Abgeordneten beabsichtigen, den Außenminister über die Einzelheiten der Gespräche in Saudi-Arabien zu befragen.

Die Werchowna Rada hat den Außenminister Andrij Sybiha zur Plenarsitzung vorgeladen, um Informationen über die Verhandlungen in Jeddah zu erhalten. Dies berichtete der Abgeordnete Olexij Hontscharenko am Donnerstag, den 13. März in Telegram.

Ihm zufolge stimmten 152 Volksabgeordnete mit den erforderlichen 150 Stimmen für diese Entscheidung.

„Wir müssen die Details der Verhandlungen in Saudi-Arabien herausfinden“, bemerkte der Abgeordnete.

Wir erinnern daran, dass die ukrainische Seite am 11. März zum Abschluss der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten in Jeddah einem sofortigen 30-tägigen Waffenstillstand zugestimmt hat, wenn Russland ebenfalls einen solchen Schritt unternimmt. Nun werden die USA der Russischen Föderation einen Vorschlag für einen Waffenstillstand in der Ukraine übermitteln und auf deren Zustimmung hoffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die wichtigste Aufgabe der USA werde darin bestehen, Russland davon zu überzeugen, die Entscheidung zu unterstützen. Und US-Außenminister Marco Rubio sagte nach Gesprächen mit der ukrainischen Delegation in Saudi-Arabien, dass „der Ball jetzt auf der Seite der Russen liegt“.

Später reagierte der Kreml auf die Idee eines 30-tägigen Waffenstillstands in der Ukraine.