Raketenangriff auf die Region Dnipropetrowsk: zwei Menschen wurden verletzt

Ein 77-jähriger Mann erkrankte aufgrund von schwerem Stress. Eine 75-jährige Frau wurde verletzt. Es gibt auch Schäden an Häusern.

Russische Truppen haben die Region Dnipropetrowsk am Abend des 2. Juli mit einer Rakete angegriffen. Obwohl die Luftabwehr sie abgeschossen hat, wurden Menschen verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergei Lyssak am Mittwoch, den 3. Juli in Telgram.

„Verletzt wurde eine 75-jährige Frau, die in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Einem 77-jährigen Mann ging es aufgrund von schwerem Stress ebenfalls schlecht. Er wurde medizinisch versorgt“, schrieb er.

Darüber hinaus gibt es auch Schäden an Wohnhäusern. In einem der Bezirke der Region wurden die Fenster, Türen und Dächer von sieben Privathäusern zerstört.

Wir möchten daran erinnern, dass die Verteidigungskräfte am 2. Juli die russische Rakete Ch-59/69 am Himmel über der Region Dnipropetrowsk abgeschossen haben.

Am 21. Juni führten die Russen einen Raketenangriff auf ein Lebensmittellager in Krywyj Rih durch.