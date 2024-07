Ein Raketenangriff wurde in Belgorod gemeldet: es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Bei einem Raketenangriff in Belgorod, Russland, wurde eine Person getötet und zwei weitere verletzt, sagte Gouverneur Gladkov

Bei einem Raketenangriff in der russischen Stadt Belgorod ist eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Ukraine wurde für den Angriff verantwortlich gemacht.

Dies teilte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkov, mit.

In seinem Telegram sagte er, dass einer der Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert wurde, während der andere vor Ort medizinisch versorgt wurde.

„Nach vorläufigen Informationen wurden in Belgorod die Fensterscheiben von drei Privathäusern und 12 Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern eingeschlagen, und Schrapnells beschädigten zwei Autos. Drei Unternehmen und zwei soziale Einrichtungen wurden ebenfalls beschädigt“, schrieb der Gouverneur. Außerdem hätten Raketensplitter das Dach eines Hauses und ein Auto in dem Dorf Maysky bei Belgorod beschädigt, sagte er.