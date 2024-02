Raketentrümmer verursachten Brände in der Region Iwano-Frankiwsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russisches Luftziel wurde in der Region Iwano-Frankiwsk abgeschossen. Infolge der herabfallenden Trümmer brannten Dächer von Nebengebäuden. Dies teilte die Leiterin der regionalen Militärverwaltung Swetlana Onischtschuk am Donnerstag, den 15. Februar in Telegram mit.

„Während des Morgenalarms haben unsere Luftverteidiger ein feindliches Ziel auf dem Territorium der Region abgeschossen. Infolge der herabfallenden Trümmerteile kam es zu einem leichten Brand von Dächern von Wohnhäusern. Dank des schnellen Einsatzes unserer Rettungskräfte konnte das Feuer gelöscht werden“, schrieb sie.

Laut Onischtschuk ohne Opfer und erhebliche Schäden.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 15. Februar einen massiven kombinierten Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. Es gibt Treffer in einigen Städten. Die Luftverteidigungskräfte schossen 13 von 26 abgefeuerten Raketen ab.